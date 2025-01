"De Chinomania is begonnen", "Een speciale dag voor Mexico" : heel Mexico al in extase na de debuutwedstrijd van César Huerta

César Huerta heeft zijn eerste doelpunt al gescoord voor Anderlecht. El Chino is meteen omarmd door zijn nieuwe supporters.

De prachtige inspanning van Nilson Angulo aan de rechterkant werd bijna volledig overschaduwd door de identiteit van de doelpuntenmaker die profiteerde van zijn goede voorzet. De eerste wedstrijd van Huerta in een paars shirt werd meteen bekroond met een doelpunt.

Tijdens de bekerwedstrijd tegen Antwerp kon degene die iedereen in Neerpede nu al El Chino noemt niet meedoen. Zijn beslissende optreden bij zijn eerste invalbeurt zorgde zo voor opwinding bij de paarse club, en zelfs daarbuiten.

Zoals de wedstrijden van Guillermo Ochoa bij Standard enkele jaren geleden, heeft de komst van Huerta naar Brussel enkele honderdduizenden extra fans voor Sporting opgeleverd. In Mexico was het 8:15 uur 's ochtends toen de in Guadalajara geboren speler scoorde.

Een leuk opstaan voor de Mexicanen

De pers aarzelde niet om er grote koppen over te maken. Claro Sports ging zelfs zo ver om te titelen: "De Chinomanie is begonnen". Aan de andere kant schreef Tele Diaro: "Eindelijk kreeg hij toestemming om zijn debuut te maken, waar veel Mexicaanse fans op zaten te wachten. Hij slaagde er meteen in om te scoren, laten we hopen dat dit slechts het begin is van een succesvolle periode in Europa, waar hij een voorbeeld kan zijn voor iedereen die droomt van een carrière daar".

Zijn doelpunt is dan ook meer dan symbolisch: "Niet alleen belangrijk voor zijn carrière, maar ook voor het Mexicaanse voetbal. Zijn transfer naar een van de meest prestigieuze clubs in België zou de deur kunnen openen voor meer Mexicaanse spelers die de stap naar Europa willen zetten", legt La Cadena Politica uit.

Media Tempo is net zo enthousiast: "Vandaag is een speciale dag voor het Mexicaanse voetbal. Huerta sluit zich aan bij het team van Thorgan - de broer van Eden - Hazard en scoort meteen. Dit zal het begin zijn van een succesvolle periode. Hij maakte een droomdebuut en werd vervolgens toegejuicht door een publiek dat hoopt dat hij hun nieuwe idool wordt". De druk zal dus groot zijn op de schouders van de Mexicaanse international, maar tot nu toe lijkt hij daar perfect mee om te kunnen gaan.