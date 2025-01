Goots trekt harde conclusie over KV Mechelen: "Daar heb ik mij schromelijk in vergist"

KV Mechelen heeft zaterdag een teleurstellende 1-2 nederlaag geleden tegen leider KRC Genk. Malinwa blijft het moeilijk vinden om resultaten te behalen, met slechts 3 punten uit de laatste 21.

KV Mechelen begon de wedstrijd tegen Genk goed, met een vroege voorsprong dankzij een doelpunt van Raman. Toch kwamen de bezoekers snel terug, met een snelle gelijkmaker van Karetsas en een doelpunt van El Ouahdi. De 1-2 bleef op het scorebord staan.

Analist Patrick Goots was in de Gazet van Antwerpen niet mals in zijn kritiek op de prestaties van KV Mechelen. Hij wees op de slechte cijfers van het team in de laatste zeven wedstrijden, waarin het maar zes doelpunten maakte.

"Met een 3 op 21 zet KV bijna even dramatische cijfers neer als Westerlo", zegt Goots. "Er is geen dadendrang. Ik mis het gevoel dat het team zich na een achterstand terug kan vechten."

Goots had eerder verwacht dat KV Mechelen, net als vorig seizoen Cercle Brugge, zal deelnemen aan play-off 1. "Daar heb ik mij schromelijk in vergist", gaf hij toe.

De komende weken worden cruciaal voor KV Mechelen, aangezien er uitwedstrijden aankomen tegen Anderlecht en OH Leuven. De druk zal alleen maar toenemen, want de ploeg moet dringend punten behalen om niet verder weg te zakken in het klassement.