🎥 Moest de schitterende goal van Thorgan Hazard afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met antwoord

De wedstrijd KV Kortrijk-Anderlecht heeft voor heel wat discussie gezorgd rond beslissingen van de arbitrage. Jonathan Lardot moest het allemaal komen uitleggen.

Meer nog dan de uitsluiting van Joao Silva, was het het doelpunt van Anderlecht dat Yves Vanderhaeghe uit zijn vel deed springen. De coach van Kortrijk beweerde dat bij de vrije trap omgezet door Thorgan Hazard, de muur van zijn spelers werd gehinderd door Anderlecht-spelers, die volgens hem niet het recht hadden om daar te blijven.

In de regelgeving over vrije trappen en de regels die dit seizoen door de Belgische Voetbalbond worden toegepast, staat het volgende: "Als het verdedigende team een muur vormt van drie spelers of meer, moeten de aanvallende spelers minstens één meter van die muur blijven totdat de bal in het spel is."

De uitspraken van Jonathan Lardot in Under Review werden dan ook met grote belangstelling verwacht. Een bijzonder gevoelige zaak voor de baas van de Belgische scheidsrechters: "Ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat de muur geen meter afstand hield", erkent hij.

Grijze zone?

De voormalige scheidsrechter legt uit: "Het advies dat we aan de scheidsrechter kunnen geven, is om duidelijkheid te scheppen over de afstand van de muur. Maar op dit moment kan ik niet oordelen, als we praten over de echte muur. Als we kijken naar de twee spelers van Kortrijk die naast de anderen staan, maken zij geen deel uit van de muur."

Lardot benadrukt dat er minstens drie spelers nodig zijn om over een muur te kunnen spreken: "Dit staat duidelijk in het reglement. Als er twee spelers staan, zal dat niet als een muur worden beschouwd."

Op de beelden is te zien dat de 'beschuldigde' Anderlecht-spelers zich bevinden tussen de muur van Kortrijk en wat we als een soort muurtje zouden kunnen beschouwen, bestaande uit twee spelers.