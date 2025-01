OFFICIEEL: STVV ziet speler plots vertrekken naar club die strijdt om promotie naar Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

David Mindombe heeft getekend bij RAEC Mons. De jonge centrale verdediger moet de club helpen promoveren naar 1B.

Met de blessure van Dylan Ragolle was RAEC Mons op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Het bestuur heeft die gevonden bij STVV. David Mindombe, een 23-jarige Belgische centrale verdediger, komt over van de Truienaars.

Mindombe zat dit seizoen al vaak bij de selectie, maar speelde zeer weinig. Hij stond in de basis tijdens de openingswedstrijd tegen Anderlecht (verloren met 1-0 in blessuretijd) en is sindsdien niet meer op het veld verschenen.

Ondanks defensieve problemen en blessures in de ploeg, kreeg Mindombe toestemming om elders speeltijd te gaan zoeken. Het is met deze bedoeling dat hij naar Mons gaat.

Een sterke aanwinst in de titelrace

"David is sterk in de duels en een goede spelverdeler. Hij zal ons toelaten om onze defensieve linie te versterken, zeker na de blessure van Dylan Ragolle",verklaart Bernard Courcelles, algemeen directeur van RAEC Mons.

Het gaat om een definitieve transfer, met als ambitie snel terug te keren naar het professionele voetbal. RAEC is momenteel leider in Eerste Nationale, met één punt meer dan Olympic Charleroi en Tubize-Braine.