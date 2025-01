Westerlo aast op sterkhouder van concurrent, maar botst voorlopig op een 'nee'

Westerlo is druk op zoek naar versterking. De Kemphanen hebben volgens Het Nieuwsblad hun zinnen gezet op de komst van Geoffry Hairemans van KV Mechelen.

De middenvelder van KV Mechelen kan met zijn ervaring een belangrijke rol spelen in het team van Timmy Simons. Toch kreeg Westerlo voorlopig een ‘nee’ te horen van KV Mechelen, dat hem niet zomaar wil laten gaan, meldt Het Nieuwsblad.

Hairemans zit in de laatste maanden van zijn contract bij KV Mechelen. In juni kan hij gratis vertrekken. Eerder, in december, spraken de speler en de club al over een eventuele contractverlenging, maar tot nu toe kwam er geen concreet voorstel op tafel.

Onder trainer Besnik Hasi is Hairemans geen onbetwiste basisspeler. Hij kwam dit seizoen 17 keer in actie, scoorde één doelpunt en gaf twee assists. Ondanks zijn beperkte speeltijd blijft hij een aantrekkelijke optie voor Westerlo.

Deze winter heeft Westerlo al drie spelers gehaald: twee aanvallers en een doelman. Toch wil de club ook het middenveld versterken.

Of Hairemans deze winter nog vertrekt, hangt af van de verdere onderhandelingen tussen beide clubs. KV Mechelen lijkt niet geneigd hem nu te laten gaan, maar Westerlo zal wellicht blijven aandringen.