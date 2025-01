"Transfer is een verrassing voor ons": Heel wat voorbehoud bij KAA Gent-aanwinst

KAA Gent haalde met Samuel Kotto een groot talent binnen. Al moet er wel het nodige voorbehoud aangetekend worden bij de verwachtingen.

In Zweden speelt heel wat Afrikaans talent. Van daaruit groeien er heel veel door naar Europa. Samuel Kotto treedt zo een beetje in de sporen van Odilon Kossounou die door Club Brugge gehaald werd bij Hammarby.

Per Bohman, die de Zweedse competitie op de voet volgt als journalist van de krant Aftonbladet, waarschuwt voor al te veel optimisme. “Denk nu wel niet dat hij in Zweden te boek stond als een van de grootste talenten die hier rondlopen”, klinkt het.

“Zijn transfer naar AA Gent komt voor ons dan toch als een verrassing, want wij gingen er toch eerder vanuit dat hij minstens nog een jaartje nodig had om zich echt te bewijzen. Anderzijds verbaast het me niet, want Belgische clubs beschikken over uitstekende scoutingsapparaten die talenten al vroeg op de radar hebben.”

De vergelijking met Kossounou gaat volgens Bohman dan ook helemaal niet op. “Ik zou hem toch niet op hetzelfde niveau plaatsen als pakweg iemand als Odilon Kossounou. Iedereen wist toen dat Odilon klaar was voor een volgende stap en dat is met Samuel toch net iets anders.”

KAA Gent betaalde 1 miljoen euro en voor een Zweedse club is dat veel geld. De Buffalo’s spreken van een koopje, maar dat zal toch moeten bewezen worden de komende maanden en jaren.