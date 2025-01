📷 'Club Brugge krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor transfer van 3 miljoen euro'

Club Brugge zou de voorbije dagen interesse getoond hebben in de Egyptenaar Ibrahim Adel. Hij speelt momenteel voor Pyramids in zijn thuisland.

Daar ligt hij nog onder contract tot 2029. Hij heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 2 miljoen euro. Het gaat om een 23-jarige flankaanvaller.

Er is ook heel wat interesse vanuit Spanje. Van daaruit zou de meest concrete interesse van Getafe komen. Vanuit ons land is Club Brugge niet langer de enige geïnteresseerde.

Tavolieri meldt vandaag immers dat ook KAA Gent zich in de strijd wil gooien om Adel binnen te halen. De transferjournalist schat dat 3 miljoen euro voldoende zal zijn om hem binnen te halen.

🇪🇬 After #Clubbrugge’s interest, #KAAGent also took information recently about Ibrahim Adel even if the Egyptian player’s future is still leaning towards Spain, where interest from Getafe appears to be the most concrete. A deal could be finalized for around €3M, with a resale… https://t.co/33TS20XwUT pic.twitter.com/GYY2Gp3gRF