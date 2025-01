CPL-club ziet aanvoerder vertrekken in volle degradatiestrijd: "Ik heb hier 9 mooie jaren beleefd"

Heel wat nieuws bij Jong Genk. Kapitein Nolan Martens vertrekt terwijl Martin Wasinski terug naar België wordt gehaald door de beloftenploeg van Genk.

Jong Genk komt twee keer met groot nieuws op vrijdag. Als eerste kondigde de club de komst van Martin Wasinski aan. De Belgische verdediger keert na een half jaar al terug naar zijn thuisland.

Wasinski werd bij Charleroi opgeleid waar hij later ook zijn debuut maakte als prof. In januari 2023 werd hij uitgeleend aan KV Kortrijk waar hij anderhalf jaar verbleef.

Na 44 JPL-wedstrijden beslooot hij om naar Schalke 04 te trekken. Een groot succes werd dit niet meteen. Hij kwam slechts drie keer in actie voor de A-ploeg en vijf keer bij de beloften.

Nu wordt hij tot aan het einde uitgeleend aan Jong Genk. De club begon ook een aankoopoptie voor vier seizoenen. Verder neemt Jong Genk ook afscheid van zijn kapitein, Nolan Martens.

Die trekt naar Excelsior Rotterdam in de Nederlandse tweede klasse. "Ik heb 9 mooie jaren bij KRC Genk achter de rug. De ervaring die ik hier heb opgedaan, neem ik mee voor de rest van mijn carrière als voetballer en daarbuiten", zegt Martens zelf bij de clubmedia.

"Dit avontuur in Nederland wilde ik absoluut aangaan om mijzelf als voetballer verder te ontwikkelen. Ik wil de club bedanken voor alle kansen die ik hier heb gekregen", besluit hij. Zo ziet Jong Genk zijn aanvoerder vertrekken, in volle degradatiestrijd. De Genkse beloften staan momenteel alleen laatst in de CPL met 12 punten.