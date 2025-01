Ex-Belgisch belofteninternational, met verleden in JPL, op ramkoers met trainer en haalt zwaar uit: "Jij bent het die ons beledigt"

Eén voormalig Belgisch jeugdinternational maakt een opvallende passage in zijn carrière mee. Het zit er bovenarms op tussen Xian Emmers en zijn trainer.

Net als Zinho Vanheusden maakte Xian Emmers op heel jonge leeftijd deel uit van Inter Milaan. Een uitleenbeurt aan Waasland-Beveren bracht hem in het seizoen 2019-2020 terug in ons land. De middenvelder speelde acht matchen in de JPL. Via omzwervingen in Nederland belandde hij in 2022 bij het Roemeense Rapid Boekarest.

Daar is de bom nu gebarsten. Emmers werd op training weggestuurd. In Roemeense media ging een verhaal rond over ruzie met zijn ploegmaat Chris Braun, maar dat werd snel door twee teamgenoten ontkend. Volgens Golazo is het met de trainer dat een flinke discussie is losgebarsten. Șumudică verweet Emmers dat hij zijn instructies niet opvolgde.

Woede-uitbarsting bij Xian Emmers

"Dat is onrespectvol", vindt de T1 van Rapid Boekarest. Emmers had het blijkbaar helemaal met hem gehad en schreeuwde hem tijdens een woede-uitbarsting nog wat dingen toe. "Jij vraagt respect van ons? Jij bent het die ons beledigt, die dingen achter onze rug zegt en negatief over ons praat in de media", snauwde onze landgenoot Șumudică toe.

"Als je respect wil, moet je eerst respect geven", zou Emmers ook nog gezegd hebben. Het zijn in elk geval bewogen dagen voor de zoon van voormalig Rode Duivel Marc Emmers. Volgens het voetbalmagazine dat dit verhaal de wereld instuurde, zou hij wel niet de enige speler zijn die overhoop ligt met Șumudică. Dan is er op zijn minst geen reden om zich geïsoleerd te voelen.

Emmers en ploegmaats moeten achtervolgen

In elk geval zal er iets moeten gebeuren om deze explosieve situatie te ontmijnen. Xian Emmers en zijn ploegmaats staan na 22 speeldagen pas zesde in de Roemeense competitie, op acht punten van leider Cluj.