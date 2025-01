Coosemans haalt keihard uit naar legende van Club Brugge: "Een grote leugenaar"

De spanningen tussen Colin Coosemans en Philippe Vande Walle, zijn voormalige keeperstrainer bij KV Mechelen, lijken nog altijd een open wonde.

Hoewel Coosemans inmiddels vrede heeft gesloten met Olivier Renard en Jean-François Gillet, de andere hoofdrolspelers in een oude saga, is zijn kritiek op Vande Walle onverminderd scherp. In de podcast MidMid haalt de Anderlecht-doelman hard uit: "Er is sprake geweest van echt pestgedrag."

Het conflict begon in het seizoen 2015-2016, toen Renard Coosemans naar Mechelen haalde met de belofte van een basisplaats. Die belofte verdween echter toen Renard Jean-François Gillet aantrok. Uiteindelijk belandde Coosemans op de derde plaats in de pikorde achter Gillet en Anthony Moris.

Gefrustreerd gaf hij een interview waarin hij Renard beschuldigde van vriendjespolitiek. Inmiddels geeft Coosemans toe dat dit een fout was: "Ik heb toen onterecht Renard en Gillet meegesleurd in een verhaal dat vooral met anderen te maken had."

Alles in orde met Renard

Vande Walle, toen keeperstrainer bij Mechelen, krijgt de volle laag. Volgens Coosemans was zijn houding destructief. Hij beschuldigt Vande Walle van leugens en machtsmisbruik. "Ik herinner me een dag na een wedstrijd bij de beloften. Hij vroeg of ik wilde trainen of een hersteltraining doen. Ik koos trainen, maar op het veld beschuldigde hij me van het negeren van zijn instructies. Tegen de coach zei ik toen: ‘Er staat een grote leugenaar naast u.’"

Het conflict met Vande Walle lijkt terug te voeren op een incident uit Coosemans’ tijd bij Club Brugge. Tijdens een supportersavond vroegen Vande Walle en Birger Jensen hem om Vande Walle als keeperstrainer aan te bevelen bij de clubleiding. Toen Coosemans weigerde, dreigde Vande Walle dat hij die keuze zou betreuren. "Bij Mechelen heb ik geprobeerd het uit te praten, maar hij heeft dat contact nooit gezocht", aldus Coosemans.

De kwestie bracht Coosemans uiteindelijk in een moeilijke positie bij KV Mechelen. Hij werd tijdelijk naar de B-kern gestuurd, maar kreeg later een nieuwe kans toen Vande Walle en Gillet vertrokken. "Ik moest mezelf opnieuw bewijzen, maar ik heb geleerd om met dergelijke situaties om te gaan", zegt hij nu.

De relatie tussen Coosemans en Renard is inmiddels hersteld. "We hebben alles uitgepraat toen Renard naar Anderlecht kwam. Hij was eigenlijk nooit het probleem. Vande Walle daarentegen blijft een hoofdstuk apart", besluit Coosemans.