Is dit het grote succes achter de geweldige keeperprestaties bij Cercle?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft de afgelopen weken een indrukwekkende reeks neergezet met vier clean sheets in acht wedstrijden. Dit succes heeft het vertrouwen in de ploeg alleen maar versterkt.

Keeperstrainer Stefan Toonen heeft samen met zijn doelmannen een cultuur gecreëerd waarin ze elkaar voortdurend uitdagen om beter te worden. Maxime Delanghe heeft de plek van Warleson in het doel overgenomen en lijkt het uitstekend te doen.

Toonen is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen bij Cercle Brugge en heeft zijn keeperstrainingen naar een hoger niveau getild. “Ik wil dat de doelmannen elkaar zo hard pushen dat ze de beste versie van zichzelf worden. Ze helpen elkaar, triggeren elkaar en steunen elkaar, wat ervoor zorgt dat we als team kunnen groeien", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Voor Toonen was het dan ook geen verrassing dat Delanghe de rol van Warleson probleemloos overnam. “Maxime was altijd al in staat om deze stap te maken."

Extra versterking

Om de groep verder te versterken, besloot Cercle Brugge afgelopen herfst om ook Eloy Room aan te trekken als extra doelman. Toonen legt uit dat ervaring op dat moment noodzakelijk was, zowel op het veld als in de doelmannenstaf.

“Eloy heeft het perfecte profiel. Hij brengt ervaring en zorgt voor een meerwaarde, ook al krijgt hij niet zoveel speeltijd. Hij weet wat zijn rol is en vult deze uitstekend in.”