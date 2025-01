Thibaud Verlinden duidelijk over wintertransfer: "Dat vertrouwen zou ik graag terugbetalen"

Thibaud Verlinden, kapitein en aanvaller van Beerschot, reflecteert op zijn afgelopen seizoen en de interesse van andere clubs. Afgelopen zomer was hij dicht bij een transfer naar het Duitse Nürnberg, maar hij besloot uiteindelijk bij Beerschot te blijven.

"Dat de coach bijtekende, heeft sowieso een rol gespeeld. En ik wilde ook laten zien dat ik eerste klasse aankon," verklaarde Verlinden. Na zijn succesvolle periode in de Challenger Pro League, waar hij werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, wou hij zich bewzijen. "Ik wilde bewijzen dat ik het ook op het hoogste niveau kon. Dat is gelukt, denk ik."

Verlinden heeft echter een duidelijke visie over zijn toekomst bij Beerschot, vooral als het team zou degraderen naar de tweede klasse. Blijven zit er dan niet in. "Dat denk ik niet, ik zou graag op het hoogste niveau blijven", zegt hij resoluut.

Hij geeft aan dat de tweede klasse in België niet serieus wordt genomen, ondanks de televisie-uitzendingen van de wedstrijden. "Je dénkt dat het serieus wordt genomen, omdat de wedstrijden worden uitgezonden op televisie, maar uiteindelijk heeft niemand ze gezien."

Analist Franky Van der Elst suggereerde onlangs in de krant dat Verlinden, als hij zou vertrekken, het beste in België zou blijven. Verlinden is het hiermee eens, maar benadrukt dat de juiste club belangrijk is. "Als ik in België blijf, moet het ook voor de juiste ploeg zijn", aldus Verlinden.

Hij erkent dat topclubs waarschijnlijk niet op hem zitten te wachten vanwege zijn leeftijd en de beperkte winst die ze aan hem kunnen maken. "Ik ben al 25, aan mij gaan ze niet veel meer verdienen."

Wat zijn plannen betreft, zegt Verlinden dat de transfermarkt nog niet gesloten is en dat hij nooit iets definitief uitsluit. "De transfermarkt is nog meer dan een week open. Ik heb geleerd om nooit nooit te zeggen."

Momenteel is er echter niets concreet en is het zijn bedoeling om het seizoen uit te doen bij Beerschot. "De bedoeling is dus zeker om het seizoen uit te doen bij Beerschot en de ploeg te helpen", aldus de kapitein.

Verlinden is zich bewust van het vertrouwen dat Beerschot in hem heeft gesteld, vooral nadat hij drie jaar geleden vanuit Slovakije terugkeerde naar België. "Beerschot heeft mij drie jaar geleden de kans gegeven om terug te keren naar België. Dat vertrouwen zou ik nu graag terugbetalen", zegt Verlinden.