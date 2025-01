Club bezorgt Essevee gouden cadeau: Romeo Vermant grijpt meteen zijn kans

Club NXT heeft zondagmiddag een belangrijke overwinning behaald in de Challenger Pro League door met 2-1 te winnen van La Louvière. Dankzij de overwinning nadert de ploeg van trainer Robin Veldman met een match minder gespeeld de vierde plaats.

Robin Veldman koos ervoor om Romeo Vermant in de basis te zetten, nadat hij de afgelopen weken minder had gespeeld. "Het is belangrijk dat iedereen speelt, vooral nu de belangrijke wedstrijd tegen Manchester City eraan komt", legde Veldman uit in Het Nieuwsblad.

Vermant bewees zijn waarde door vlak voor de rust de 1-0 te scoren. La Louvière had een afwachtende speelstijl, wat Veldman niet had verwacht.

In de tweede helft zocht La Louvière meer naar de gelijkmaker. Na een fout van invaller Tytens kreeg La Louvière een penalty, die Belkheir goed benutte. Club leek niet van slag te zijn want uiteindelijk scoorde aanvoerder Lynnt Audoor de winnende goal.

Na de wedstrijd was Veldman gematigd tevreden. "De mentaliteit was goed, maar we hadden meer aanvallende dreiging kunnen laten zien", zei hij.

Door deze overwinning komt Club NXT dichter bij Patro Eisden, terwijl Zulte Waregem nu negen punten voorsprong heeft op La Louvière. Als Essevee volgende week wint, zetten ze een grote stap richting de titel.