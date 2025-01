Is Union SG een titelkandidaat? Ervaren speler maakt pittige vergelijking met Club Brugge en Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG deed een prima zaak in de Europa League. Door de 2-1 overwinning tegen Sporting Braga zijn ze nu al zeker van de top-24. Volgende week gaan ze wel een aantal spelers moeten missen, maar eerst is er een duel tegen Beerschot.

Machida werd tijdens de wedstrijd uitgesloten, in de schermutselingen achteraf kreeg ook Burgess nog een tweede gele kaart. Zij zullen er dus op speeldag 8 in de Europa League niet bij zijn. Het doel is echter wel bereikt.

Top-24 in Europa

Met de top-24 in de Europese Beker zijn de Brusselaars verzekerd van nog twee extra wedstrijden in de Europa League. En dus kan de focus misschien opnieuw op de competitie?

Daar moet Union SG nog een flinke kloof overbruggen met Genk en Club Brugge als ze van de titel zouden dromen. "Maar als we helemaal eerlijk en realistisch zijn? We zijn geen titelkandidaat", aldus Guillaume Françoise in gesprek met La Dernière Heure.

Geen titelkandidaat?

"We hebben een betere periode te pakken, maar ons seizoensbegin was moeilijk en we hebben twee topclubs met Genk en Club Brugge ver voor ons."

"We hebben een minder kwalitatief sterke kern dan vorig seizoen, daar ben ik het mee eens. Maar we vangen dat op door het collectieve naar voren te schuiven." François zelf wil de komende maanden graag nog zijn steentje bijdragen.