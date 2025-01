OFFICIEEL: Volgende trainersontslag is een feit in de Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Buffel is niet langer coach van Jong Genk. Dat laat de club zondag zelf weten.

De nederlaag tegen RWDM was er te veel aan: Thomas Buffel is ontslagen als coach van Jong Genk. "Een beslissing van het verstand, niet van het hart", klinkt het bij Genk.

Buffel is een clubicoon bij de Limburgers, waar hij 388 wedstrijden voor speelde in zijn carrière. Geen enkele speler doet beter, al maakt Bryan Heynen er wel een persoonlijk doel van om dat record te breken.

Nadat hij zijn carrière afsloot bij Zulte Waregem ging hij als assistent-coach bij de Belgische beloftenploegen aan de slag, en later bij Cercle Brugge. Uiteindelijk kwam hij weer bij Genk terecht waar hij coach van Jong Genk werd.

Na een goed seizoensbegin volgde een zeer teleurstellende 6 op 45, waardoor de beloften van Genk laatste staan in de CPL. "In het belang van de ploeg drong een duidelijke beslissing zich op. Dit is een keuze van het verstand, niet van hart", klinkt het bij Genk.

Ook assistent-coach Peter Reynders neemt afscheid van de club. "Zowel Thomas als Peter hebben zich de afgelopen decennia op en naast het veld 100% voor onze kleuren gegeven. Heel KRC Genk wenst Buffel en Reynders dan ook uitdrukkelijk te bedanken voor hun toewijding en hun inzet voor de club", besluit Genk.