Club Brugge krijgt zeer goed nieuws te horen over kapitein Hans Vanaken

Club Brugge staat woensdag nog voor een zware opdracht in de Champions League. De Belgische landskampioen gaat op bezoek bij Manchester City, dat moet winnen.

De Citizens tellen momenteel slechts acht punten en staan daarmee op de 25e plaats. Stuttgart, dat 24e staat heeft 10 punten en dus zit er voor City niets anders op dan winnen.

Club Brugge heeft 11 punten en is zo goed als zeker van de tussenronde, al kan er zich nog een verrassing voordoen. Nicky Hayen zal ongetwijfeld voor zijn sterkste 11 willen kiezen.

En dan is het belangrijk dat er kan gerekend worden op Hans Vanaken. Maar het is net nu dat de Brugse kapitein ziek is, waardoor hij de match tegen KV Kortrijk aan zich moest laten voorbijgaan.

Volgens Het Laatste Nieuws zal hij wel gewoon fit zijn voor de kraker tegen Manchester City. Maandag keert hij naar alle waarschijnlijkheid terug naar het basecamp. Behoudens een verrassing speelt hij gewoon tegen City.