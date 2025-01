Play-downs in zicht: deze ploegen moeten volgens Peter Vandenbempt dringend gaan opletten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met nog slechts zeven speeldagen te gaan in de Jupiler Pro League, komt de spanning voor de onderste ploegen steeds dichterbij. Het uitzicht op de play-downs, die vooral door kleinere clubs willen worden vermeden, zorgt voor zenuwen.

Zelfs ploegen als Charleroi, Dender en Cercle Brugge, die momenteel wat ademruimte hebben met een verschil van zes punten, kunnen volgens Peter Vandenbempt niet rustig achterover leunen. De dreiging van de play-downs is altijd aanwezig, zelfs voor deze teams die zich in een betere flow bevinden. Hoe groot de kloof ook lijkt...

Ondanks een relatief veilige positie in het klassement kunnen de komende speeldagen een heel andere wending brengen. Voor teams als KV Mechelen en Westerlo, die lange tijd goed presteerden en zelfs als verrassingen voor de top 6 werden beschouwd, lijkt de situatie plotseling veranderd te zijn volgens de analist.

"Zelfs zo diep in de competitie, lonk je het ene moment naar de top 6, het andere moment moet je rekening houden met de gevarenzone. Dit is precies het dilemma voor KV Mechelen en Westerlo”, aldus Vandenbempt in Sporza.

De stress lijkt ook een belangrijke factor te zijn bij teams die al langere tijd in de onderste regionen vertoeven. Beerschot bijvoorbeeld, heeft de afgelopen acht wedstrijden niet gewonnen. Na een zware 0-4 nederlaag tegen Union zag Vandenbempt Beerschot-coach Dirk Kuyt voor het eerst echt aangeslagen.

Wie zakt?

Met nog zeven speeldagen voor de boeg, komt de vraag naar voren: hoeveel clubs moeten de komende weken bang afwachten? Volgens Vandenbempt zullen zeker zes tot acht clubs zich zorgen moeten maken over hun toekomst in onze competitie.