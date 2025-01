Speler hoopt bij Lokeren-Temse op meer speeltijd na debuut: "Ik wil dinsdag de volledige 90 minuten spelen"

Na het 1-1-gelijkspel tegen Lierse SK speelt KSC Lokeren-Temse dinsdagavond tegen KAS Eupen. Thomas Marijnissen hoopt na zijn debuut tegen Lierse meer minuten te maken en zijn ploeg verder te helpen.

Marijnissen maakte zijn debuut in de basiself van coach Hans Cornelis tijdens de wedstrijd tegen Lierse SK. Het was zijn eerste keer in de basis sinds zijn komst eind oktober bij Lokeren-Temse.

"Ik wist al woensdag dat ik zou spelen, daar was ik natuurlijk blij mee", zegt Marijnissen in Het Nieuwsblad. "Tot nu toe zat ik vaak op de bank, maar als speler wil je natuurlijk starten. Ik was er klaar voor."

In de eerste helft speelde Marijnissen een goede wedstrijd. "Ik ben tevreden over mijn eigen spel", vertelt hij. "De samenwerking met Samuel Ntamack en Perez was goed. We konden druk zetten, maar we creëerden te weinig kansen."

Na de rust ging het voor Lokeren-Temse minder goed. "Lierse scoorde snel na de tweede helft. Het was een snelle tegenaanval, maar volgens veel mensen was het buitenspel", zegt Marijnissen.

"In de tweede helft had ik het zelf ook wat moeilijker, maar dat is normaal. Hoe meer ik speel, hoe beter het zal gaan. Ik wil dinsdag de volle 90 minuten spelen", besluit hij.