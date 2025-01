Alles voor de promotie: 'Zulte Waregem wil zich versterken met speler van andere CPL-club'

Vorig seizoen was Yentl Van Genechten héél even topchutter van 1A na zijn brace tegen Westerlo op de eerste speeldag. Helaas voor hem en KAS Eupen verliep het vervolg minder rooskleurig, met de degradatie naar 1B.

De 24-jarige rechtervleugelverdediger ging mee naar de CPL en blijft daar presteren: ondanks de teleurstellende resultaten van het team staat hij op drie doelpunten en vijf assists.

Van Genechten wekt interesse op, temeer omdat hij in de laatste zes maanden van zijn contract bij Kehrweg zit. Volgens Sacha Tavolieri zou Zulte Waregem, dat vorige zomer al geïnteresseerd was, zijn oog hebben laten vallen op de Belg.

Essevee zou van de situatie kunnen profiteren om in de komende dagen actie te ondernemen. Eupen zou dus een van zijn spelers in vorm kunnen verliezen, ook al heeft de club een optie om zijn contract met een jaar te verlengen.

Als Zulte Waregem Van Genechten zou aantrekken, zou het zijn rechterflank nog verder versterken. Vorige zomer kwam Benoît Nyssen over van RFC Liège en ook hij doet het goed, met twee doelpunten en zes assists voor de leider in 1B. Maar Van Genechten kan ook aan de linkerkant spelen.

