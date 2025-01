Simon Mignolet blikt vooruit op topper tegen Manchester City en heeft zeer mooie woorden voor Kevin De Bruyne

Het is deze woensdag dat Club Brugge zal spelen voor zijn plaats in de top 24 van de Champions League. Tijdens de persconferentie heeft Simon Mignolet vooruit geblikt op de partij.

Op papier is dit waarschijnlijk de moeilijkste affiche van deze Champions League-campagne voor Club Brugge. Woensdag zullen de Bruggelingen het opnemen tegen Manchester City in het Etihad Stadium om zich te proberen te plaatsen voor de tussenronde. Simon Mignolet was aanwezig op de persconferentie samen met Nicky Hayen.

"We zijn erg blij om in zo'n groot stadion te spelen. Dit zal een belangrijke wedstrijd zijn voor beide teams, we weten hoe moeilijk het wordt. Ik denk dat onze Champions League-campagne beter is dan de vorige."

"We zijn volwassener, consistenter en behalen de punten niet meer 'per toeval'. We hebben ons altijd weten te meten met onze tegenstander en dat is een groot verschil met voorgaande campagnes. Het zou echt geweldig zijn om ons te kunnen kwalificeren."

Maar ze spelen tegen een heel sterke tegenstander. City verkeert wel niet in een makkelijke situatie, het moet Club Brugge verslaan om hun Europese avontuur voort te zetten. Een situatie die het Club niet gemakkelijker maakt, maar waar Mignolet geen aandacht aan wil schenken.

"We kunnen deze situatie van beide kanten bekijken. We zijn hier om ons te plaatsen voor de play-offs, wat buitengewoon zou zijn voor de club. We kijken alleen naar onze situatie, niet naar de redenen waarom Manchester City in deze situatie zit. Wat we wel kunnen zeggen is dat het altijd erg moeilijk is om hier te spelene, ongeacht de vorm van City."

Eerder op de dag kondigde Pep Guardiola aan dat Kevin De Bruyne, die aanvankelijk onzeker was, beschikbaar zal zijn om zijn landgenoten te ontvangen. Gevraagd naar zijn aanwezigheid door onze Engelse collega's, had de doelman niets dan lof voor de Rode Duivel.

"Iedereen kent Kevin. Als Belgen kennen we hem misschien nog beter. Hij heeft veel kwaliteiten en kan een wedstrijd doen veranderen met slechts één pass. Als hij goed in zijn wedstrijd zit, is hij de beste middenvelder ter wereld. We moeten heel voorzichtig zijn met hem, maar we weten ook hoe sterk Manchester City collectief is. We zullen morgen erg goed moeten zijn, zowel als team als individueel. Ze hebben ongelooflijke spelers, waaronder Kevin."