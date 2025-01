David Hubert geeft duidelijk signaal aan Thomas Foket (en ook aan de rest)

Na de teleurstellende nederlaag tegen Viktoria Plzen, wil Anderlecht zich herpakken in de Europese competitie. Coach David Hubert benadrukt dat het doel tegen Hoffenheim is om de top acht te bereiken.

"We moeten onszelf een revanche gunnen na de zwakke wedstrijd in Tsjechië," zei Hubert. "We hebben de basisprincipes van het voetbal niet gerespecteerd, en er was wellicht te veel rotatie in de ploeg. Nu moeten we onze plek in de top acht verdienen door tot het einde te blijven strijden, maar we zijn hongerig om dit te realiseren."

Onder de spelers die in Plzen niet het gewenste niveau haalden, was ook Thomas Foket. Hij viel zondag tegen Mechelen zelfs buiten de selectie. Hubert lichtte dit toe: "Thomas heeft de kans om zich weer in de gratie te voetballen. Wat hij daarvoor moet doen, is beter zijn dan de concurrentie. Dat geldt voor elke speler op iedere positie."

Hubert verwees ook naar de rol van blessures binnen het team: "Als onze kern straks weer compleet is, zullen er onvermijdelijk spelers buiten de selectie vallen. Dat is de wet van het voetbal. Ik geloof er enorm in dat dit iedereen beter maakt. We moeten het niveau individueel zo hoog mogelijk houden zodanig dat het collectief zo hoog mogelijk presteert."

Wat betreft de Europese competitie: "In deze specifieke match tegen Hoffenheim kunnen de nieuwe aanwinsten nog niet meedoen, maar we blijven werken met de middelen die we hebben."

Hubert blijft echter vastberaden: "We zijn zeker van nog twee Europese wedstrijden. Maar we doen er alles aan om die tussenronde over te slaan en meteen door te stoten naar de 1/8ste finales."