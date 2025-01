Het loopt zwaar mis voor KV Mechelen, maar... "Hij gaat veel ploegen pijn doen"

Besnik Hasi spaarde zijn spelers niet na de 4-1-nederlaag tegen Anderlecht. "Dat ze niet kunnen verdedigen", zei hij onomwonden na de wedstrijd. Frank Boeckx vond het een straffe uitspraak. "Eigenlijk had hij daar kunnen afronden en zeggen: de rest doe ik in de kleedkamer."

De defensieve problemen bij KV Mechelen waren duidelijk zichtbaar. "Hier moet Touba er veel vroeger uit", analyseerde Boeckx in Extra Time bij de 1-0.

Ook over de algemene mentaliteit had hij bedenkingen. "Het teruglopen is een groter probleem dan vooruit voetballen. Het lijkt een beetje op Manchester City in dat opzicht."

Toch zag Steven Defour meer nuance in de wedstrijd. Volgens de ex-trainer van KV Mechelen was zijn ex-ploeg niet 90 minuten lang kansloos. "In de eerste 20 minuten van de tweede helft waren ze wel fel in de duels en speelden ze vooruit bij balverovering. Ze creëren de kansen en hadden altijd de 2-2 moeten maken."

Defour zag vooral de impact van invallers Antonio en Vanrafelghem. "Met die snelheid kan Antonio enorm veel ploegen pijn doen. Dat heeft hij in die fase ook gedaan, al kreeg hij natuurlijk veel ruimte." De jonge aanvaller is nog maar net terug na negen maanden blessureleed en gaf KV Mechelen een nieuw wapen.

Als Malinwa op dat elan had kunnen doorgaan, had het volgens Defour een andere wedstrijd kunnen worden. "Je ziet het resultaat en denkt: KV Mechelen is weggespeeld, maar dat klopt niet helemaal." Hij wijst op de mentale impact van resultaten. "Die intensiteit hadden ze ervoor wel, toen ze de punten nog pakten."