📷 'Anderlecht mikt op dure vogel als laatste transfer van deze mercato'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht heeft al stevig uitgepakt op de transfermarkt. Toch lijkt de honger van sportief directeur Olivier Renard bijlange nog niet gestild.

RSC Anderlecht heeft al de nodige versterking binnengehaald. Maar volgens transferjournalist Sacha Tavolieri blijft Olivier Renard op zoek.

Anderlecht zou Mihajlo Cvetkovic willen binnenhalen. Het gaat om een 18-jarige aanvaller uit Servië die momenteel voor FC Cukaricki speelt.

Daar scoorde hij 10 keer in 50 wedstrijden. Anderlecht is bijlange niet de enige. Vanuit Duitsland is de nodige interesse, maar ook uit Oostenrijk, Italië en Turkije.

De spits heeft echter een stevig prijskaartje. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op maar liefst 5 miljoen euro. Hij heeft nog één jaar contract bij zijn club.

Daardoor zal de prijs normaal wellicht wat lager moeten kunnen liggen. Of hij nog deze mercato de overstap naar een nieuwe club zal maken valt af te wachten.