De terugkeer van Courtois staat al lang vast: dit heeft Rudi Garcia hem al duidelijk gemaakt

Dat Thibaut Courtois zal terugkeren naar de nationale ploeg stond eigenlijk al vast alvorens Rudi Garcia een week geleden werd voorgesteld als nieuwe bondscoach. Nog voor zijn persconferentie had de Fransman zijn hand al uitgestoken naar "de beste doelman ter wereld".

We gaan u hier niets nieuw vertellen als we zeggen dat Courtois zat te wachten op het ontslag van Domenico Tedesco. Een ontslag waar hij al lang van overtuigd was dat het ging komen. De doelman had immers nog contact met veel jongens binnen de selectie en wist wat er leefde.

Courtois bleef altijd op de hoogte

Tedesco had zijn kleedkamer niet meer achter zich. Lukaku had zich bij 'Friends of Sport' al eens uitgelaten dat het vuur weg was. En ja, de uitspraken van Kevin De Bruyne hadden er ook al flink ingehakt toen die zowat al zijn ploegmaats onder de bus gooide.

Courtois wou altijd nog het WK 2026 meemaken met België. Hij is eergierig en een doelman van zijn formaat hoort op het grootste toneel ter wereld. Rudi Garcia is het daarmee eens en gaat hem al in maart oproepen voor de matchen tegen Oekraïne, daar mag u gif op innemen.

Na Lukaku en De Bruyne wil de Fransman echter een persoonlijk gesprek met Courtois en daarvoor gaat hij naar Madrid afreizen. Hij wil alles duidelijk maken: de drie tenoren moeten op dezelfde lijn met hem zitten. Garcia zijn stokpaardje is dat in een kleedkamer alle neuzen in dezelfde richting moeten wijzen.

KDB, Lukaku en Courtois moeten op één lijn zitten met de bondscoach

De laatste overlevenden van de Gouden Generatie moeten daarbij de kar trekken en een front vormen. Courtois hoeft geen uitleg meer te geven aan Big Rom en KDB, maar zal wel de rest van de kleedkamer moeten toespreken en hen duidelijk maken dat ze voor eenzelfde doel zullen werken.

Alle drie moeten ze jonge garde overtuigen dat ze er de komende 18 maanden alles aan zullen doen om er nog een mooi verhaal van te maken. Courtois terughalen ligt gevoelig en er zullen groepsgesprekken komen vooraleer er één voet op het veld gezet wordt.

Garcia is enorm rechtlijnig: hij heeft nu al duidelijk gemaakt wat hij verwacht en waar hij een hekel aan heeft. Die interviews waarin er zwaar wordt uitgehaald, zullen er niet meer komen. En Courtois... die heeft al aangegeven dat hij er akkoord mee gaat.