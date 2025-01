📷 OFFICIEEL KV Kortrijk zoekt versterking in tweede klasse en haalt Belgische Nederlander binnen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft nog een extra spits erbij. Die komt uit de tweede klasse in Duitsland.

KV Kortrijk pakte woensdag uit met drie versterkingen. Er werden twee verdedigers binnengehaald, net als een extra spits Karol Czubak.

Vandaag komt daar nog een aanvaller bij. Het gaat om Koen Kostons, een Nederlander die in ons land geboren is, maar nu in Duitsland speelde.

Hij kwam uit voor SC Paderborn, de nummer zes uit de tweede klasse in Duitsland. Hij speelde 15 keer met de ploeg en scoorde daarin 3 keer.

Kostons wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Paderborn. “De jonge aanvaller genoot zijn opleiding bij het Nederlandse MVV in Maastricht en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het A-elftal”, staat te lezen op de website van de Kerels.

“In de winter van 2024 maakte Kostons, na 159 matchen, 32 doelpunten en 36 assists voor MVV, de overstap naar SC Paderborn in de 2. Bundesliga. We heten Koen dan ook van harte welkom bij de club!”