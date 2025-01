'Plots heel concrete interesse uit onverwachte hoek voor Yorbe Vertessen'

Yorbe Vertessen zit bij Union Berlin op een dood spoor. De kans is echter groot dat hij nog snel een transfer maakt.

Onder de nieuwe trainer bij Union Berlin komt Yorbe Vertessen niet veel meer tot spelen toe, zelfs niet als invaller. Hij moest zelfs al in de tribune plaatsnemen, omdat hij de selectie niet haalde.

Volgens Duitse media, overgenomen door Het Nieuwsblad, is er echter een transfer in de maak. Onze landgenoot maakt goede kans om bij een ander team in de Bundesliga aan de slag te gaan.

Het is Werder Bremen dat Vertessen in huis wil halen. Dat zouden ze doen via een uitleenbeurt met een aankoopoptie in de deal.

Eerder was al te horen dat heel wat Belgische en Nederlandse clubs interesse vertoonden in Vertessen, maar daar kwam nog niet veel concreets van in huis.

Vertessen ligt in de Duitse hoofdstad nog tot 2028 onder contract. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op dit moment geschat op 6 miljoen euro.