Marc Degryse zegt hoeveel kans Club Brugge heeft om door te stoten tegen Atalanta, maar ziet vooral één groot probleem

Club Brugge neemt het in een tweeluik op tegen Atalanta. Op basis van twee wedstrijden wordt bepaald wie doorstoot naar de achtste finales van de Champions League.

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de tussenronde in de Champions League. Blauw-zwart eindigde op plaats 24, net genoeg dus.

Ze zullen het nu moeten opnemen tegen Atalanta in een dubbele confrontatie. Marc Degryse vertelde bij Het Laatste Nieuws hoeveel kans hij de Bruggelingen geeft om door te stoten.

"Zowel op buikgevoel als op basis van de statistieken is Club underdog tegen Atalanta, en geef ik ze 25% kans op kwalificatie", zegt hij. "Het gebrek aan een scorende centrumspits is echt wel een probleem voor Club, vind ik", merkt Degryse nog op.

"Jutglà en Nilsson hebben allebei niét gescoord in deze Champions League-campagne. Nilsson startte op de eerste speeldag tegen Dortmund, had het toen moeilijk en is daarna op het tweede plan verzeild", gaat hij verder.

"Veel meer heeft Hayen niet achter de hand. In Manchester bracht hij Skoras en Vermant in — dat is, op dit niveau, ook niet wereldschokkend. Ik bedoel maar: het wordt verdorie lastig om in twee wedstrijden Atalanta achterin voor problemen te stellen", besluit Degryse.