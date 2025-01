OH Leuven pakt uit met zeer opvallende aanwinst van 19 jaar oud: "Ik belde bijna dagelijks met Stefan Mitrovic"

OH Leuven heeft zich kunnen versterken met een zeer opvallende pion. Jovan Mijatovic wordt een half jaar gehuurd van New York City FC.

OH Leuven deed al enkele mooie transfers deze winter op inkomend vlak. Nu komt er plots nog een opvallende aanvaller bij.

De club maakte vrijdag de komst van Jovan Mijatovic bekend. Hij ligt onder contract bij New York City FC, maar komt op huurbasis over tot aan het einde van het seizoen.

Mijatovic is een 19-jarig talent uit Servië. Hij doorliep de jeugdreeksen van Rode Stel Belgrado en kwam daar later ook in het eerste elftal terecht. In 36 matchen scoorde hij er 10 keer.

Een klein jaar geleden kocht New York City hem voor 8 miljoen euro, maar daar bleek hij nog niet zo succesvol. Na 15 optredens zat hij aan één doelpunt. In België kan hij nu ervaring gaan opdoen.

De spits reageerde al kort op zijn aanstelling. "Ik ben ontzettend blij om hier te zijn en ik kijk er echt naar uit om te beginnen. Ik heb goed nagedacht over wat de beste keuze voor mijn carrière zou zijn en ik denk dat OH Leuven op dit moment de juiste club is om me verder te ontwikkelen", zegt hij volgens de clubmedia.

"Ik belde bijna dagelijks met Stefan Mitrovic en stelde hem allerlei vragen over de club en de competitie. Hij was erg positief en moedigde me aan om deze stap te zetten. Mijn belangrijkste doel is natuurlijk om doelpunten te maken. Maar ik wil vooral het team helpen winnen en punten pakken", klinkt het nog.