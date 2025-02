Gerets en Defour fileren Rudi Garcia en andere kandidaat-bondscoaches voor Rode Duivels: "Verstandhouding niet al te best"

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels geworden. Daar hebben Eric Gerets en Steven Defour wel wat over te zeggen.

Beiden zijn ex-internationals met een Standard-verleden die ook over de Rode Duivels aan het woord komen in Het Nieuwsblad. "Hij zat bij Lille toen ik trainer was van Marseille", zegt Gerets over Garcia. "Ik ken hem dus wel een beetje. Onze verstandhouding was niet al te best. We hadden respect voor elkaar, dat wel, maar zijn manier van coachen botste met de mijne. Of eerder omgekeerd (lacht)."

"Ik was geen trainer die negentig minuten braafjes op zijn bank bleef zitten. Daar had hij het moeilijk mee", legt Gerets uit. "Ik spreek nu over vroeger hé. Als bondscoach hoop ik natuurlijk dat hij het goed doet." Dat is de wens van iedere Belgische voetbalfan. "Ik denk dat het publiek op een grotere naam had gehoopt", is de indruk van Defour.

Garcia krijgt voordeel van de twijfel

"Maar als je hoort bij wie Mannaert allemaal is gaan aankloppen, dan moeten we ons afvragen of dit België nog genoeg aantrekkingskracht heeft voor de absolute toptrainers", plaatst de ex-trainer van KV Mechelen er ook een kanttekening bij. "Laat ons Garcia dus maar het voordeel van de twijfel gunnen. We zullen hem beoordelen op zijn wedstrijden."

Dat Sergio Conceição bovenaan het lijstje van Mannaert stond, kan op begrip rekenen. "Ook op mijn lijst had Sergio met stip bovenaan gestaan", aldus Gerets. "Om voor meer passie en vuur te zorgen bij de nationale ploeg, was hij de geknipte figuur geweest", vindt Defour. "Als speler dwong hij al veel respect af en nu is hij ook bezig aan een geweldige trainerscarrière. Jammer dat hij voor Milan gekozen heeft."

Geen terugkeer van Preud'homme

Michel Preud'homme koos er ook voor om het niet te doen. "Helaas. Het zal er niet meer van komen", besluit Gerets. "Ik begrijp waarom hij het niet doet", zegt Defour. "Ik ken Michel als iemand die maniakaal bezig is met voetbal. Als hij opnieuw in het voetbal was gestapt, dan had hij zichzelf een moordende druk opgelegd. Waarom zou hij zichzelf dat nog aandoen als hij in Tenerife elke ochtend kan gaan golfen?"