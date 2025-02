🎥 "Dit is een van de ergste tackles die ik de laatste jaren heb gezien": zware overtreding zorgt voor heel wat ophef

Real Madrid heeft zaterdag een reeks van 5 wedstrijden zonder nederlaag beëindigd tegen Espanyol. Een fase die een grote impact had op de rest van de wedstrijd, zorgt voor veel discussie in Spanje.

Deze zondag stond het Real Madrid van Thibaut Courtois tegenover Espanyol in de 22e speeldag van La Liga. Ondanks een wedstrijd gedomineerd door de mannen van Carlo Ancelotti, was het het team uit Barcelona dat met 1-0 won na een late goal.

Een resultaat dat misschien niet tot stand was gekomen als de scheidsrechter anders had beslotec op een cruciaal moment. Een fase waarin de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd, Carlos Romero, een grove overtreding maakte. Deze vond plaats in de 62e minuut, toen de score nog steeds 0-0 was. Een harde tackle van achteren die uiteindelijk werd bestraft met een gele kaart.

Die tackle op Mbappe is een DUIDELIJKE rode kaart, maar ik denk dat de scheidsrechter blind is pic.twitter.com/8oVovy7t9x — WolfRMFC (@WolfRMFC) 1 februari 2025

De voormalige scheidsrechter, Alejandro Muniz Ruiz, reageerde op deze beslissing aan AS: "Het is een rode kaart, een zeer duidelijke rode kaart en nog roder. De scheidsrechter moet het zien. Dit is een van de ergste tackles die ik de afgelopen jaren heb gezien, omdat het je carrière kan beëindigen.

Een veelzeggende stilte

De stilte van Kylian Mbappé in de mixed zone met zijn hand op zijn mond spreekt boekdelen over de mening van de Fransman over deze actie. Hij plaatste zijn hand op zijn mond toen hem werd gevraagd of deze fout een rode kaart verdiende.

Let op het gebaar van Mbappé wanneer hem wordt gevraagd of de overtreding die hem werd aangedaan rood was 🤐#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/Y1JYkIRnV7 — DAZN Spanje (@DAZN_ES) 1 februari 2025

Ondanks dit verlies blijven de Madrilenen bovenaan het klassement staan. Atlético Madrid nadert de eerste plaats. De mannen van Diego Simeone staan nog maar één punt achter Real Madrid.