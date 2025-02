Jong Genk geeft zege nog helemaal uit handen tegen SK Beveren, maar coach Johan Van Rumst onthoudt ook veel goede zaken: "Daar hebben we op dit moment geen tijd voor"

Jong Genk pakte een punt tegen SK Beveren, maar gaf wel een 3-1 voorsprong uit handen. Zuur, maar coach Johan Van Rumst zag ook veel goede dingen.

Jong Genk leek alles onder controle te hebben tegen SK Beveren, toen Lazar op het uur 3-1 maakte. Enkele minuten later volgde de 3-2 en nadien werkte Lennart Mertens zijn hattrick nog af om er een 3-3 gelijkspel van te maken.

"Het is wel zuur", begon Jong Genk-coach Johan Van Rumst na afloop. "We speelden een goede wedstrijd tot de 3-1, maar toen volgde een schoonheidsfout. Die wordt op dit niveau natuurlijk afgestraft. Dat is leergeld, maar daar hebben we op dit moment geen tijd voor."

"Dat is zonde, want dat moment verandert heel de wedstrijd. Je zag dat de jonge spelers begonnen te twijfelen, terwijl de maturiteit van Beveren naar boven kwam. Ze voelden het moment. Na die 3-3 mogen we uiteindelijk blij zijn met een punt", gaat hij verder.

De U23 van Genk speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd, waar de coach goede dingen uit kon halen, al zijn er ook nog een aantal werkpunten. "Het uitvoetballen vind ik nog oké. Maar het is het moment vinden en aanvoelen waarop het warm wordt achteraan. Het is geen enkel probleem om eens een bal in de tribunes te trappen, dat kan gewoon. Daar blijven we op focussen en trainen om dit eruit te halen."

Jong Genk heeft het dit seizoen moeilijk, maar als de club op dit tempo verder blijft gaan, dan zal die langerwachte overwinning wel komen. "We speelden tegen een ploeg die volgens mij negen keer de nul gehouden heeft. We scoorden hier drie goede doelpunten, dus dat is zeker positief. We komen ook een punt dichter."

"We werken ook nog maar pas samen, zij moeten mij nog beter leren kennen en ik hun. Nu volgt er een 'normale' week, dus ik denk dat we zo stap voor stap verder moeten werken", besluit Van Rumst.