Mike Penders heeft duidelijk geen schrik van overstap naar Chelsea en de concurrentie: "Wat zou jij doen?"

Mike Penders, de 19-jarige doelman van Racing Genk, stapt volgend seizoen over naar Chelsea, die hem voor een bedrag van 20 miljoen euro onder contract nam.

Ondanks zijn jonge leeftijd en beperkte ervaring in de eerste ploeg van Genk, werd de grote stap naar de Premier League mogelijk doordat Chelsea al het hele seizoen intensief naar hem had gekeken. Penders heeft altijd vertrouwen gehad in zijn eigen kunnen: "Me overdonderd voelen? Ken ik niet," zegt hij zelfverzekerd.

Zijn doorbraak bij Genk kwam onverwacht toen Hendrik Van Crombrugge tijdens de voorbereiding met een blessure kampte. Penders kreeg zijn kans, maar na twee wedstrijden werd Van Crombrugge weer de vaste keeper. Na de winterbreak greep Penders echter opnieuw zijn kans en speelde hij zich terug in de basis. "Het was nooit fijn eruit gezet te worden, maar ik wilde mijn plaats terugvorderen door te spelen met Jong Genk", vertelt de jonge keeper.

De interesse van Chelsea kwam niet uit het niets, Penders had in de jeugd van Genk en bij Jong Genk indruk gemaakt. "Ze hadden me het hele seizoen intensief gevolgd, de academie is belangrijk", zegt Penders in HUMO. Ondanks de aanwezigheid van andere grote clubs, zoals PSG, koos hij uiteindelijk voor Chelsea, dat zowel financieel als sportief een concreet plan had. "Chelsea heeft doorgeduwd, ze kwamen met een serieus aanbod."

Penders is zich bewust van de grote stap die hij zet, maar hij blijft nuchter. "Er komt veel op me af in Londen, maar ik ga er met veel goesting naartoe. Ik ben zelfstandig genoeg om me staande te houden", zegt hij. Hij weet dat de concurrentie groot zal zijn, vooral met de komst van de Deense doelman Filip Jörgensen, maar hij is vastbesloten om zich te bewijzen. "Het is altijd fijn om vertrouwen van de trainer te krijgen, maar ik moet blijven presteren", voegt hij eraan toe.

Penders heeft zijn vertrouwen in zijn eigen kunnen altijd vastgehouden en blijft zijn doelen najagen. "Wat zou jij doen als zo’n trein voorbijkomt: erop springen of blijven staan?" vraagt hij zich af, doelend op de kans bij Chelsea. "Ik voel me niet snel onzeker", benadrukt hij.