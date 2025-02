Milicevic nu vertrokken voor het Nicky Hayen-scenario? "Dan had je oorspronkelijk voor hem moeten kiezen en niet voor Vrancken"

Is Danijel Milicevic de man die ze bij Gent nodig hebben? Het Nicky Hayen-scenario, waarbij een assistent overneemt en aan het roer blijft, is niet uitgesloten.

Er doen wel wat potentiële namen de ronde van buiten de club die Wouter Vrancken zouden kunnen opvolgen. Voorlopig zit Danijel Milicevic in de dug-out van KAA Gent als T1. Het is de vraag of dat ook zo zou kunnen blijven en Milicevic het vertrouwen van het Gentse bestuur kan winnen. Daar speculeerden de commentatoren van DAZN ook over voor aanvang van de match tegen Anderlecht.

Voor Gilles De Bilde is één zaak duidelijk als Milicevic hoofdtrainer wil blijven, of hij nu goed ligt bij de supporters of niet. "Hij zal toch resultaat moeten halen, hoe je het ook draait of keert." Milicevic is bij Gent toch enigszins uitgegroeid tot een clublegende, van zijn jaren als voetballer tot de afgelopen seizoenen in de rol van trouwe assistent-coach.

Gent koos aanvankelijk voor Vrancken

Het is een motivering die niet meteen opgaat voor Gilles De Bilde. De voormalige Rode Duivel vindt dat dat had moeten blijken aan het begin van het seizoen, als Milicevic dan toch de juiste man is om Gent te leiden in de huidige omstandigheden. "Dan had je oorspronkelijk ook al voor Milicevic moeten kiezen en niet voor Wouter Vrancken."

Dat is niet gebeurd, maar hij krijgt op de korte termijn alvast de kans om zich te bewijzen. "Alles staat of valt met de resultaten. Als hij de volgende weken toont dat hij de man is om KAA Gent naar play-off 1 te loodsen, dan kan hij blijven zitten", sluit De Bilde niet uit dat Milicevic bij Gent hetzelfde pad bewandelrt als Nicky Hayen deed bij Club Brugge.

Langere periode met Milicevic als T1 mogelijk

Dan zouden we vertrokken kunnen zijn voor een langere periode met Milicevic aan het roer bij Gent. Tot het op een bepaald moment toch eindigt. "Zo gaat het bij alle trainers", besluit De Bilde. Met een overwinning tegen Anderlecht heeft Milicevic alvast een goede stap gezet.