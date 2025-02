Ongezien: Real Madrid haalt verschroeiend hard uit naar Spaanse arbitrage en spreekt van wedstrijdvervalsing

Real Madrid heeft afgelopen weekend met 1-0 verloren van Espanyol. De club kan moeilijk om met de manier waarop en haalt zwaar uit naar de wedstrijdleiding.

Real Madrid kon afgelopen weekend niet winnen van Espanyol, ondanks een hele wedstrijd lang totale dominantie. In plaats van de hand in eigen boezem te steken, haalt de club hard uit naar de wedstrijdleiding.

Rond het uur beging Romero een overtreding op Kylian Mbappé, die bestraft werd met geel. Velen zijn het oneens over deze beslissing, en ook bij de club zelf zijn ze er niet over te spreken. Real Madrid eist actie van de Spaanse voetbalbond.

"Het wereldwijde schandaal blijft groeien", stelt de club op haar website. "De gebeurtenissen die in deze wedstrijd hebben plaatsgevonden, hebben elke marge van menselijke fouten of scheidsrechterlijke interpretatie overschreden." Dat had José Luis del Valle Pérez, de secretaris van de raad van bestuur van Real, in een open brief te zeggen.

"Wat er in het RCDE-stadion is gebeurd, is het toppunt van een scheidsrechterssysteem dat volledig in diskrediet is gebracht en waarin de beslissingen tegen Real Madrid een mate van manipulatie en wedstrijdvervalsing hebben bereikt die niet langer kan worden genegeerd", gaat de club verder.

De club heeft het dan voornamelijk over de fout op Kylian Mbappé, en een afgekeurd doelpunt van Vinicius Jr. Real eist nu de audioopnames van de VAR van de twee bewuste fases.