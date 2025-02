'Sam Baro krijgt njet van coach uit Jupiler Pro League.' Ook Rik De Mil op verlanglijstje AA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent blijft op zoek naar een nieuwe trainer. Maar die zoektocht loopt blijkbaar niet zo vlot.

Wouter Vrancken en KAA Gent beslisten om in onderling overleg na amper een half jaar een punt achter de samenwerking te zetten. Danijel Milicevic neemt voorlopig over.

De Buffalo’s willen een nieuwe trainer vinden, liefst met de nodige ervaring aan de top van de Jupiler Pro League. Zo werd Rik De Mil, momenteel aan de slag bij Charleroi, al gecontacteerd. Hij wist bij Club Brugge een mooi parcours af te leggen.

Volgens La Capitale heeft voorzitter Sam Baro ook een poging ondernomen om Ivan Leko naar de Planet Group Arena te halen.

Leko zou afgelopen zomer ook al gecontacteerd zijn vooraleer Wouter Vrancken aangenomen werd als trainer. Er zou nu opnieuw contact geweest zijn met de trainer van Standard.

De directie van Standard zou dat te weten gekomen zijn, maar Leko had het aanbod van Sam Baro al naast zich neergelegd.

KAA Gent en Standard zijn op dit moment in een hevige strijd verwikkeld om de zesde plek in de rangschikking en deelname aan de Champions’ Play-offs te bemachtigen. Gent is zesde met 36 punten, de Rouches zevende met 35.