'Club Brugge greep om zeer duidelijke reden naast miljoenentransfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge speelde Andreas Skov Olsen deze winter kwijt. Brugge mikte op de Tsjechische international Matej Jurasek als mogelijke vervanger, maar de deal raakte uiteindelijk niet rond door problemen met de timing.

Brugge had een aantal mogelijke vervangers op het oog voor Skov Olsen. Volgens het Engelse Eastern Daily Press was Club Brugge nadrukkelijk geïnteresseerd in Matej Jurasek, een 21-jarige Tsjechische vleugelspeler van op dat moment Slavia Praag.

Norwich City haalt het

Jurasek, jeugdinternational van Tsjechië, kwam dit seizoen 24 keer in actie voor de club met twee doelpunten en vijf assists.

Jurasek wordt door Transfermarkt geschat op zeven miljoen euro en kan ook op interesse rekenen van onder andere Norwich City, Stuttgart, Union Berlin en Atalanta.

Timing verkeerd

Club Brugge leek in polepositie te liggen, maar uiteindelijk zou hij half januari voor zeven miljoen euro naar Norwich City trekken. Blauw-zwart wilde hem wel degelijk inlijven, maar haakte uiteindelijk dan toch nog af in de deal.

De timing zat namelijk niet helemaal goed. Toen de gesprekken met Jurasek liepen was Skov Olsen nog niet vertrokken bij blauw-zwart, waardoor Club Brugge volgens Het Nieuwsblad nog wat wilde wachten om écht door te drukken. Sowieso laten ze zich op Jan Breydel al niet te snel meer gek maken in transferdeals.