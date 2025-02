'Pep Guardiola wou het tij bij Manchester City keren door... voormalige sterkhouder van Barcelona voor zes maanden te huren'

Manchester City wil de komende maanden een woordje meepraten in de Engelse titelstrijd. Pep Guardiola probeerde tijdens de wintermercato een oude bekende naar het Etihad Stadium te halen. Zonder succes.

Manchester City begon het seizoen als één van de titelfavorieten in de Premier League, maar The Citizens zakten enkele weken geleden als een kaartenhuisje in elkaar. The Citizens volgen op vijftien punten van Liverpool FC, maar Pep Guardiola wil de handdoek niet in de ring gooien.

De Catalaan claimt zelfs te weten wat de oorzaak is van de zwakke eerste seizoenshelft van City. Sinds het uitvallen van Rodri is het evenwicht weg op het middenveld. Extra slecht nieuws: de Spanjaard wordt pas in april terug op het veld verwacht.

The Express weet dat Guardiola de blessure van Rodri wou opvangen met een héél opvallende transfer. Sergio Busquets kreeg de vraag naar Engeland te verhuizen. De voormalige sterkhouder van FC Barcelona kreeg een contract tot het einde van het seizoen voorgeschoteld.

Busquets voelde zich gevleid, maar weigerde de aanbieding van zijn voormalige leermeester af. De Spanjaard bolt momenteel uit bij Inter Miami FC. De zonnige stranden spreken duidelijk meer aan dan de Engelse regen…