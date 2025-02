Ondanks een 3 op 27 en transferperikelen blijft Hasi zijn sterkhouder verdedigen: "De laatste tijd sprak ik vaker met hem dan met mijn vrouw"

KV Mechelen zit in een moeilijke periode en moet dringend punten pakken. Na een dramatische 3 op 27 wacht vrijdagavond een zware thuiswedstrijd tegen KAA Gent.

Ondertussen zorgde het nieuws over de transfer van Geoffry Hairemans voor de nodige beroering binnen de club. De spelmaker heeft beslist om zijn aflopende contract niet te verlengen en keert volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid terug naar Antwerp.

Trainer Hasi begrijpt in Gazet van Antwerpen de keuze van zijn ervaren middenvelder. “Ten eerste: ik kan me voorstellen waarom hij een aanbieding accepteerde van een club waar hij is opgegroeid, die hem na aan het hart ligt, ín zijn thuisstad. Daar is niets mis mee.”

Ondanks zijn vertrek blijft Hairemans tot het einde van het seizoen een belangrijke speler voor Malinwa. “Ik ken Geoff. Ik vertrouw erop dat hij alles blijft geven voor de club. Hij zit hier nu vijfenhalf jaar en heeft hier veel vrienden.” Zijn toewijding aan de club wordt dus niet in twijfel getrokken door de coach.

“De laatste tijd sprak ik vaker met hem dan met mijn vrouw. Dat waren soms leuke, open gesprekken, maar evengoed ernstige conversaties. Nogmaals: ik zal Geoff nu niet anders benaderen. Hij blijft een belangrijke speler voor KV Mechelen”, besluit Hasi.

KV Mechelen hoopt vanavond tegen KAA Gent de neerwaartse spiraal te doorbreken. Malinwa staat slechts één punt boven de degradatieplaats.