Voorzitter van Beerschot ziet geen drama in mogelijke degradatie: "Kijk maar naar hen"

Selahattin Baki is sinds enkele maanden voorzitter van Beerschot. Een degradatie moet helemaal geen drama te betekenen.

Beerschot ging tijdens de wintermercato op zoek naar offensieve versterking, maar dat liep veel moeilijker dan verwacht, zo moet de voorzitter toegeven. De transfers die er kwamen waren niet die spelers die men wou.

“We hebben met veel spelers gesproken, maar bijna niemand wilde door de huidige toestand naar Beerschot komen”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

“Om een voorbeeld te geven: we wilden Attila Szalai. Bij Fenerbahçe was hij fantastisch. Ik zie hem nog altijd als mijn klein broertje. Maar zelfs hem kon ik niet overtuigen. Uiteindelijk tekende hij bij Standard.”

Bij de supporters leeft het idee dat de club al de handdoek gooide en volgend seizoen in de Challenger Pro League zal spelen na de degradatie. Zeker als je ziet dat ook Thibaud Verlinden vertrok.

“Blijven we in eerste klasse? Top! Zo niet, dan gaan we keihard werken om meteen terug te keren”, gaat Baki verder. “Dat is mijn garantie. Kijk naar Sheffield United: vorig seizoen gedegradeerd, maar nu staat het alweer bovenaan en is het op weg naar de Premier League. Ik geloof nog in het behoud. It ain’t over ‘till the fat lady sings.”