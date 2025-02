Johan Boskamp heel duidelijk: "Hij is iets te geil op zichzelf"

Johan Boskamp geeft al eens graag zijn mening. En daarbij schuwt hij de ferme woorden zeker niet. Dat is ook niet anders deze week. Zo heeft hij het onder meer gehad over Cristiano Ronaldo.

"Mensen kunnen van Messi, Maradona of Pelé houden, en dat respecteer ik. Maar ik ben de meest complete", aldus Cristiano Ronaldo tegen LaSexta.

De beste ooit?

"Ik ben snel, sterk, scoor met rechts, links én het hoofd... Of ik de beste speler ooit ben? Ik denk het wel. Ik zag nooit een betere speler dan ik. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart."

Meteen duidelijk voor iedereen, maar denken de analisten ze ook zo over? Johan Boskamp heeft wel een heel bijzondere mening over de zaak. "Het Is een kanjer, maar de beste ooit? Ik vind het moeilijk om spelers uit verschillende generaties met elkaar te vergelijken."

Stoppen met kietelen?

"George Best, Pélé, Di Stefano, Cruijff, Maradona, Ronaldinho, Messi, Ronaldo ... Allemaal wereldvoetballers", aldus Boskamp in zijn column voor Het Belang van Limburg.

Persoonlijk schat ik het talent van Messi hoger in, maar dat doet niets af van de klasse van Ronaldo. Alleen mag-ie wel eens stoppen met zichzelf te kietelen. Hij is net iets te geil op zichzelf. Zeker voor een veertiger.”