Opgepast Club Brugge: Charles De Ketelaere en co verbazen

Club Brugge mag de borst gaan natmaken. De komende twee weken nemen ze het in de tussenronde van de Champions League op tegen Atalanta Bergamo. En dat team lijkt net op tijd helemaal in vorm te komen.

Club Brugge won dit weekend met 1-0 van OH Leuven. Drie punten binnen, zoveel is duidelijk. Maar Atalanta Bergamo heeft van zijn kant toch wel mooiere dingen laten zien.

Atalanta maakt véél indruk

Op bezoek bij Verona stond er geen maat op het team. Het team van Charles De Ketelaere domineerde compleet en had ook meer dan zestig procent balbezit.

In totaal hadden ze ook zeventien schoten te noteren, waardoor ze toch wel heel wat lieten zien in Verona. Al in de eerste helft was de wedstrijd compleet gespeeld, met dank aan Retegui.

Vier keer Retegui

Die pakte voor de koffie al uit met een knappe hattrick. Tussendoor had ook Ederson de netten nog een keertje laten trillen, waardoor we bij de koffie met 0-4 gingen rusten. En ook na de pauze ging Retegui verder op het elan.

Hij scoorde zijn vierde van de avond, waardoor Atalanta Bergamo met een knappe driepunter wist uit te pakken. Ze blijven zo in de stand stevig op een derde plaats staan, na Napoli en Internazionale. Benieuwd wat ze in Jan Breydel kunnen.