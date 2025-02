Coach komt met bemoedigend nieuws over Rode Duivel: Champions League haalbaar?

Hij is al afwezig sinds 22 januari bij Manchester City, maar Jérémy Doku zou binnenkort kunnen terugkeren bij de Sky Blues. Hij zou zelfs al aanwezig kunnen zijn om Real Madrid te confronteren.

Jérémy Doku is terug op het trainingsveld bij de Citizens, enkele dagen voor ze het opnemen tegen Real Madrid in de Champions League. Volgens de Engelse pers zijn ook Ruben Dias en Nathan Aké terug op het veld.

Niet in de FA Cup

Zaterdag namen de Sky Blues het op tegen Leyton Orient in de vierde ronde van de FA Cup. Pep Guardiola sprak tijdens een persconferentie over mogelijke terugkeer van deze drie spelers: "We hebben veel gesprekken met de dokters en fysio's om te zien hoe we de spelers kunnen managen. Sommige situaties zijn makkelijker te managen, andere complexer. We zullen zien."

Tegen Leyton Orient werd met 1-2 gewonnen, nog steeds zonder Doku. Toch bestaat de kans dat hij er tegen Real Madrid dinsdag wél bij is.

Impact Doku groot

"De bijdragen van Doku en Savinho zijn dit seizoen enorm geweest. Dat is de enige reden, het is niet dat ik Jack niet mag of hem niet vertrouw", aldus Pep Guardiola nog.

De grote afspraak voor de Citizens is dus volgende week dinsdag in de Champions League. De aftrap zal plaatsvinden in het Etihad Stadium om 21.00 uur voor wat nu al een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor de Sky Blues is. De returnwedstrijd zal op 19 februari plaatsvinden.