Deze aanvaller wil zijn comeback maken bij de Rode Duivels: "Ik kijk ernaar uit om te laten zien wat ik kan"

De komst van Rudi Garcia zou sommige spelers bij de Rode Duivels nieuwe kansen kunnen bieden. Michy Batshuayi is een van de spelers die veel verwachten van het nieuwe tijdperk onder Garcia.

Michy Batshuayi is niet meer opgeroepen sinds maart vorig jaar voor het nationale team. Hoewel hij basisplaatsen kreeg in twee van de drie groepswedstrijden van het WK 2022, is Batsman onder de leiding van Domenico Tedesco nog geen enkele keer in de basis gestart.

Maar hij neemt hem niet veel kwalijk. "Ik heb nooit problemen gehad met Tedesco. Hij heeft me altijd gerespecteerd en zijn keuzes uitgelegd, zoals de beslissing om slechts twee aanvallers mee te nemen", legt hij uit aan de krant Le Soir.

Herstarten in Frankfurt

Michy kijkt nu vooruit: "Natuurlijk wil ik weer international worden. Nu is er een nieuwe bondscoach en ik kijk ernaar uit om te laten zien wat ik kan."

Met als doel weer meer bekendheid te krijgen, heeft hij Galatasaray verlaten voor Eintracht Frankfurt, waar hij niet meer speelde (slechts één basisplaats in de Turkse competitie dit seizoen, ondanks de zware blessure van Mauro Icardi). Nu zal hij stabiliteit moeten vinden om weer in aanmerking te komen voor het nationale team.

De komst van Rudi Garcia zou wellicht gunstig voor hem kunnen zijn. Onze nieuwe bondscoach kent de 31-jarige aanvaller al sinds zijn tijd in de Ligue 1 bij Olympique Marseille, waar Garcia hem heeft gecoacht.