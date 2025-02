Club Brugge-coach Nicky Hayen is op zijn hoede, maar komt ook al met waarschuwing voor Atalanta

Club Brugge ontvangt Atalanta woensdag in de tussenronde van de Champions League. Nicky Hayen wil dolgraag de volgende ronde bereiken.

Club Brugge deed afgelopen weekend wat vertrouwen op tegen OH Leuven. Blauw-zwart won met 1-0, na voordien vijf wedstrijden zonder zege te hebben. Nu volgt de belangrijke heenmatch tegen Atalatna.

"Als we zelf uitstekend presteren is alles mogelijk", opent Hayen volgens Het Nieuwsblad. "Maar Atalanta is een ploeg die heel gedisciplineerd speelt. Ze voeren de taken van hun coach perfect uit. Het is niet altijd even flitsend, maar het staat zoals een huis. Als je 2-2 op Barcelona speelt, heb je veel kwaliteit."

"Of zij torenhoog favoriet zijn? Ik lees overal dat wij amper 25 procent kans hebben: laat ons maar de underdog zijn. Geen probleem. We hebben een goede campagne achter de rug, dus we willen ook iets tonen tegen Atalanta. Het vertrouwen van die laatste thuiswedstrijden in de Champions League moeten we meenemen", gaat hij verder.

Club verloor zijn laatste drie thuiswedstrijden niet in de Champions League, en won er zelfs twee van (tegen Aston Villa en Sporting CP). Hayen is op zijn hoede voor de Italianen, maar komt ook zelf met een waarschuwing voor de ploeg van Charles De Ketelaere.

"Ze bevestigen wekelijks in de eigen competitie en in Europa, al zijn er meerdere mogelijkheden tegen hen. Ze pressen vaak één op één: dat maakt oplossingen zoeken moeilijker, maar wij hebben ook jongens die iemand kunnen uitschakelen. We zullen onze momenten moeten benutten", besluit hij.