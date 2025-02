Komt job van Belgische toptrainer in gevaar? "Ik zou met hem in de clinch gaan als speler"

Het loopt de laatste weken minder bij KV Mechelen, dat inmiddels al 11 wedstrijden niet heeft kunnen winnen. Alle ogen worden gericht op coach Besnik Hasi. Die toont openbaar zijn frustratie met alles en iedereen, van eigen spelers tot de scheidsrechters. Begint de stoel van Hasi te wankelen?

"Lauberbach kan zelfs niets scoren op training" en "We kunnen gewoon niet verdedigen", het zijn enkele van de zware uitspraken van Besnik Hasi over zijn selectie na mindere resultaten tegen AA Gent en Anderlecht. Hasi staat al jaren bekend zijn frustratie niet onder stoelen of banken te steken, maar dit is zelfs voor hem opvallend.

Salto

Bij Extra Time vragen ze zich af waarom Hasi zijn spelers op die manier aanpakt. "Waarom zou je in de situatie van KV Mechelen je spelers op deze manier aanpakken? Je hebt ze nog allemaal nodig, hé", stelt Peter Vandenbempt. "Ik zie het nut niet, want je moet het seizeon nog uitdoen met die spelers."

Ook voormalige topspits bij onder andere Antwerp Patrick Goots doet zijn duit in het zakje: "Ik zou met hem in de clinch gaan als speler. Mocht ik Lauberbach zijn, doe ik een salto bij elke goal die op training scoor."

😤 | Besnik Hasi is snoeihard voor zijn spelers. 💬 #ANDKVM pic.twitter.com/IxrsFyQkb7 — DAZN België (@DAZN_BENL) January 26, 2025

Niet alleen zijn eigen spelers moeten eraan geloven, na de omstreden VAR-fase tegen Gent was Hasi woedend op de Belgische scheidsrechters. AA Gent scoorde in de blessuretijd de gelijkmaker tegen Mechelen, die maar liefst 10 minuten bekeken werd door de VAR. Volgens heel wat experts moest het doelpunt worden afgekeurd, en Hasi vond dat ook: "De VAR heeft ons gef*ckt!"

Degradatiestrijd

Het loopt al een tijdje erg stroef voor de ploeg uit Mechelen. De 3-0 winst tegen Beerschot in november(!) is de laatste keer dat ze nog eens 3 punten pakten.

De vraag is hoe lang Hasi dit nog kan volhouden. Als er bij KV Mechelen geen goede resultaten komen, zouden ze wel eens in de problemen kunnen komen met een degradatiestrijd als gevolg. Als Hasi niet snel met een oplossing komt, zouden dit wel eens zijn laatste weken aan het roer van KV Mechelen.