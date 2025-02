Patrick Goots vreest voor deze JPL-degradatiekandidaat: "Er is gewoon te weinig kwaliteit om wedstrijden te winnen"

Beerschot staat al een heel seizoen laatst in de stand, en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. De Kielse Ratten zullen er alles aan doen om in 1A te blijven, maar dat is allesbehalve evident gezien de huidige situatie.

Beerschot startte bijzonder slecht aan zijn seizoen en kwam al snel op de laatste plaats terecht. Er kwam kritiek op de kern, die niet genoeg kwaliteit zou bevatten om matchen te winnen. Nadien ging het wel even beter, vooral in eigen huis, maar veel punten werden er toch niet gesprokkeld, ondanks enkele verdienstelijke prestaties zoals het gelijkspel tegen Club Brugge. Met 14 punten en een doelpuntensaldo van -31 ziet het er nu echt niet goed uit. Met nog vijf matchen in de reguliere competitie te gaan, tegen KAA Gent, Dender, KV Mechelen, STVV en KVC Westerlo, kunnen de Ratten nog wel wat punten pakken. Patrick Goots ziet dat er daar zeker drie wedstrijd van moeten worden gewonnen. "Voor mij is het héél duidelijk: Beerschot heeft nog zeker een 9 op 15 nodig om met voldoende moed die play-downs aan te pakken. Ga er dus maar aanstaan", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Chapeau voor hoe Kuyt zijn manschappen niet als geslagen honden het veld opstuurt, maar er is gewoon te weinig kwaliteit om wedstrijden te winnen. Er volgt geen loon naar werken. Mijn vrees is dan ook dat, wanneer die kloof niet iet of wat gedicht geraakt richting de play-downs, de veer breekt, decompressie optreedt en de nacompetitie een maat voor niets wordt", besluit Goots nog.