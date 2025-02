Toptalent Rayane Bounida spreekt eindelijk voor zichzelf en laat zich uit over zijn eigen toekomst

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het liefdesverhaal tussen Rayane Bounida en Ajax lijkt volgens de uitspraken van de speler door te gaan. De jonge Belg gaf aan bij ESPN dat de onderhandelingen de goede richting uitgaan.

Rayane Bounida stond maandagavond in de basis bij Jong Ajax-Excelsior en heeft weer laten zien wat hij in huis heeft. De 18-jarige Belg scoorde een prachtig doelpunt, dat deed denken aan dat van Adnan Januzaj tijdens het WK 2018 tegen Engeland.

Tijdens een interview met ESPN, keek de aanvallende middenvelder terug op zijn recente prestaties: "Ik voel me goed. Dat heb ik op het veld meerdere malen laten zien. Ik hoop op deze weg verder te kunnen gaan en mezelf te blijven." Met 5 doelpunten in 7 wedstrijden blijft het Ajax-talent niet onopgemerkt.

Zijn contract bij Ajax Amsterdam loopt af in juni 2025, maar Bounida geeft aan dat de gesprekken over een verlenging vorderen. "De situatie verbetert steeds meer. Ook binnen de club. Ik denk dat we de goede richting uitgaan."

"Wat ik wel weet, is dat ik elke dag op het veld klaar moet staan en mijn waarde moet bewijzen. Ook voor mezelf, natuurlijk. Om mezelf te blijven ontwikkelen", aldus Bounida.

Zonder verder te praten over de lopende onderhandelingen, sloot het Belgische talent zijn interview af met optimisme: "We gaan de goede kant op. Ik wil niet te diep ingaan op details." Opvallend wel, aangezien het er serieus op leek dat Bounida richting de uitgang ging bij de club uit Amsterdam...