Waarom David Hubert beter niet meer 'afwijkt': fans en bestuur willen meer zien

David Hubert heeft zondag zijn ploeg kunnen opstellen zoals de fans dat graag zien: met evenveel aanvallende spelers als verdedigende. En dat houdt hij best vol als hij een lange carrière als coach van paars-wit wil tegemoet zien.

David Hubert heeft goed werk verricht bij Anderlecht, vergis u niet. Door de vele blessures en de opeenvolging van matchen moest hij schipperen. We hoorden de laatste tijd veel 'waarom staat die nu in de basis?' of 'waarom wordt die nu gewisseld?'. Maar Hubert wist wel degelijk waar hij mee bezig was.

Perfect te verdedigen

De kern was tot voor kort echt niet zo breed en hij moest oplossingen vinden, ook in samenspraak met de medische staf. Er zijn immers spelers - denk aan Rits of Simic - die lange tijd de vele matchen zonder problemen verteerden. Maar de met de meer explosievere spelers moest hij voorzichtiger zijn.

Daarom ook dat hij op een gegeven moment naar die driemansverdediging met Dendoncker erin teruggreep. Zijn keuzes op het middenveld waren beperkt geworden door de blessures van Stroeykens en ook Ashimeru. Dat liep niet altijd goed af, maar intern was dat perfect te verdedigen.

Match van het seizoen

Na de wintermercato en de terugkeer van Hazard, Stroeykens en Dolberg liggen de zaken echter anders. Hubert heeft veel krediet opgebouwd door de finale van de Beker te halen, maar we herinneren ons nog Vincent Kompany, die derde eindigde en ook de bekerfinale speelde, maar toch moest vertrekken.

Hubert moet zowel fans als bestuur achter zich houden en kan best slechts sporadisch nog eens teruggrijpen naar die verdedigende opstelling. Dat ze tegen KV Mechelen zowaar met elf achter de bal speelden op bepaalde momenten, dat wil niemand meer zien.

Zeker gezien de aanvallende kwaliteiten die er nu zijn: Huerta, Dolberg, Stroeykens, Hazard, Edozie en Verschaeren... dat zijn wapens die gebruikt moeten worden. Hubert wordt door fans en bestuur op de vingers gekeken. Niet dat ze zich van bovenaf moeien, maar er zal een evaluatie na het seizoen volgen.

En ja, Kompany-gewijs gezien zal hij dan iets moeten kunnen voorleggen... Want een prijs na acht jaar, daar hunkeren ze nu echt wel naar. Die bekerfinale in mei wordt dé match van het seizoen.