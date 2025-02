Belgische aanvaller streng voor zichzelf, ondanks winnende doelpunt: "Geen excuses voor deze prestatie"

Afgelopen dinsdag won Juventus in eigen huis met 2-1 van PSV Eindhoven. Onze landgenoot Samuel Mbangula scoorde het verlossende tweede doelpunt voor de Italianen, maar was achteraf niet tevreden met de eigen prestatie: "Het is moeilijk om te lachen na zo een prestatie."

Op het eerste zicht zou je denken dat Samuel Mbangula alleen maar tevreden kon zijn met zijn prestatie tegen PSV. Hij viel na de rust in voor de Turk Kenan Yildiz, en scoorde in minuut 82 het winnende doelpunt. Maar uit zijn persbabbel achteraf bleek het omgekeerde.

Controle houden

De slechts 21-jarige Belg bleek ontroostbaar na de wedstrijd: "Het is moeilijk voor een speler om te lachen na zo een prestatie. Vandaag was de overwinning belangrijk voor het team, maar ik ben niet erg blij. Ik heb gescoord, maar kwam traag op gang en kan veel beter", vertelt hij aan Sky Sport.

Ook was de vleugelaanvaller streng voor de rest van zijn ploeg, die samen met hem hun kop lieten hangen na de gelijkmaker van Perisic (ex-Club Brugge). "We hadden de wedstrijd onder controle. Als we doelpunten tegen krijgen, moeten we gewoon doorgaan met spelen zoals we dat daarvoor al deden."

Record

Hij vond het misschien geen geslaagde avond voor zichzelf, toch had hij iets om trots op te zijn: Mbangula is met zijn 21 jaar en 26 dagen de jongste speler ooit die voor Juventus scoorde in een knock-outronde van de Champions League. Een mijlpaal om trots op te zijn.

Woensdag 19 februari staan Juventus en PSV weer tegenover elkaar, dit keer op het veld van de Eindhovenaars. Een uitgelegen kans voor Mbangula om zijn mindere prestatie recht te zetten.