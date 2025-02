Ludwig Augustinsson is op zijn hoede voor tegenstander: "Als het moet, springt hij drie meter hoog"

Donderdagavond staat voor Anderlecht de tussenronde van de Europa League op het programma. Paars-wit krijgt het aan de stok met het Turkse Fenerbahçe, dat onder leiding staat van de legendarische José Mourinho.

Fenerbahçe is geen gemakkelijke tegenstander. De Turkse club draait goed mee in de competitie en staat momenteel op de tweede plaats.

Met spelers als Youssef En-Nesyri, topschutter met maar liefst 20 goals, heeft Fenerbahçe een aanval die gevaarlijk is voor elke verdediging. Anderlecht zal zich goed moeten voorbereiden wil het een kans maken in Turkije.

Ludwig Augustinsson, de Zweedse linksback van Anderlecht, kent En-Nesyri goed van hun tijd bij Sevilla. "Als het moet, springt hij drie meter hoog om een bal te raken. We moeten hem zeker in de gaten houden, want hij is een grote dreiging voor ons", vertelt de verdediger in Het Nieuwsblad.

Ondanks de zware taak kijkt Augustinsson er naar uit om te spelen tegen Fenerbahçe. "We kijken er naar uit om hier te spelen. Het stadion zal luid zijn, dat weet ik. Dat is altijd zo in Turkije. Maar hé, in het Lotto Park is het ook niet stil."

Een extra uitdaging is het feit dat Fenerbahçe wordt gecoacht door niemand minder dan José Mourinho. "Hij is natuurlijk een van de beste coaches in de geschiedenis van het voetbal. Een echte winnaar, maar wij hebben ook ambities", besluit de Zweed.